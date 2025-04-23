Погибли 26 человек: Индия объявила охоту на боевиков после кровавого теракта в Кашмире

Теракт в Кашмире 22 апреля / © Associated Press

Реклама

Индия начала масштабную охоту на боевиков в Кашмире после жестокого нападения, унесшего жизни 26 человек, в том числе туристов. Это самая большая атака на гражданских в Индии со времен теракта в Мумбаи 2008 года.

Об этом сообщило издание Reuters.

Трагедия произошла во вторник в долине Байсаран, где находилось около 1000 туристов и 300 местных работников. В популярном туристическом районе Пахалгам вооруженные боевики открыли огонь по толпе. Среди погибших — 25 индийцев и один непалец, еще 17 человек получили ранения. По предварительным данным, нападавшие были одеты в традиционную кашмирскую одежду, а один из них носил нательную камеру.

Реклама

Кто стоит за атакой?

«Кашмирское сопротивление» в соцсетях заявило, что атака направлена против «агентов под прикрытием». Также там заявили о «демографических изменениях» в регионе из-за переселения десятков тысяч «чужаков». Боевики назвали произошедшее «тревожным звонком» для индийских властей. Правительство Индии считает группу прикрытием для пакистанских террористических организаций, в частности «Лашкар-е-Тайба» и «Хизбул Муджахед».

Реакция Нью-Дели

После инцидента Моди срочно прервал визит в Саудовскую Аравию, а министр финансов Нирмала Ситхараман — поездку в США и Перу.

«Мы не только свяжемся с теми, кто совершил этот инцидент, но и с теми, кто, находясь за кулисами, сговорился с целью совершения таких действий на территории Индии», — отметил министр обороны Индии Раджнат Сингх.

Правительство Индии не прокомментировало обвинения, но считает «Кашмирское сопротивление» прикрытием пакистанских террористических групп. Пакистан, в свою очередь, осудил нападение и выразил соболезнования родственникам погибших.

Местные организации объявили забастовку, а школы закрылись в знак протеста. Тысячи туристов поспешно покидают регион — авиакомпании добавили рейсы из Сринагара. Местные бизнесы уже фиксируют отмену бронирований в преддверии летнего сезона.

Что известно о Кашмире

Известно, что в 1989 году Кашмир стал ареной жестокого антииндийского восстания, которое привело к гибели десятков тысяч людей.

В 2019 году правительство Индии отменило особый автономный статус Кашмира, ликвидировав штат Джамму и Кашмир и превратив его в две федеральные территории. Это позволило индийцам из других регионов получать права на проживание, покупать землю и работать здесь, что вызвало протесты местного мусульманского населения. Шаг также обострил отношения с Пакистаном.

Напомним, ужасный теракт затмил визит Венса в Индию.