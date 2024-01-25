Погибли 36 человек: в Японии приговорен к смертной казни поджигатель

В Японии 45-летний Синдзи Аоба был приговорен к смертной казни из-за поджога анимационной студии в Киото.

Об этом пишет BBC.

Пожар произошел в 2019 году — погибли 36 человек и десятки получили ранения. Тогда это стало самым массовым убийством в стране за последние около 20 лет.

Прокуроры требовали смертной казни, утверждая, что у Аобы была мотивация напасть на студию — он считал, что его работу украли. Аоба утверждал, что Kyoto Animation организовала конкурс и украла роман, который он представил на рассмотрение. Поэтому в июле 2019 года он ворвался в студию во время рабочего дня, разлил бензин на первом этаже и поджег его.

Сам Аоба получил ожоги более 90% тела во время пожара и позже признался, что не ожидал, что его действия повлекут за собой смерть многих людей. Защита подсудимого пыталась доказать, что он не осознавал последствия своих действий из-за психического расстройства. Утверждалось, что мужчина страдает галлюцинациями, но суд не принял эти доводы. Синдзи Аоба признал вину в поджоге студии.

Напомним, в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. 45-летнюю Сариде Джамани признали виновной в продаже 30 г героина.

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