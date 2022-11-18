Погибли на месте: появились первые подробности о жертвах падения ракеты в Польше

Журналисты узнали подробности о двух жертвах падения ракеты в Пшеводове ( Польша) — мужчинах, работавших 15 ноября на агропредприятии.

Об этом пишет издание Daily Mirror.

Жертвами ракетного удара стали 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек. Из-за полученных травм мужчины скончались на месте.

Богуслав Вос работал мастером на зерноперерабатывающем заводе 40 лет и жил и женой и пожилой свекровью, о которой он заботился. Взрослые дети мужчины живут в Кракове.

Богдан Чупек жил в соседнем селе Сетники и работал трактористом. Был близким другом Богуслава Воса. У погибшего также остались жена и дети.

Фото: Facebook

Как рассказал журналистам мэр Долобичева (в его состав входит Пшеводов) Гжегож Древник, ракета упала на территорию агропредприятия тогда, когда Чупек только что прибыл на склад на тракторе, полном зерна, поскольку Вос ожидал удобного момента, чтобы разгрузить его.

Что известно о ракетном ударе в Польше

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские военные выпустили около ста ракет. Две ракеты прилетели на территорию Польши.

МИД Польши официально подтвердил, что во время ракетной атаки России против Украины на село Пшеводув упала ракета российского производства. Несмотря на предположение, что ракету выпустила система ПВО Украины, многие страны Запада возлагают ответственность за инцидент на Россию, ведь именно она начала ракетную атаку.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что украинским экспертам предоставили доступ к месту взрыва, вызванного ракетой.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября пояснил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

В то же время, по данным польского министра юстиции, на месте взрыва якобы обнаружили остатки ракеты С-300, которая находится на вооружении российской и украинской армий.

Россия отрицает, что наносила ракетные удары вблизи места инцидента и вообще вблизи польской границы. В Министерстве иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Польши. Ранее российский посол был вызван в польский МИД.

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