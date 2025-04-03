"Погибнут 4 тысячи военных": Иран пригрозил разбомбить базу США в Индийском океане

Иранские баллистические ракеты / © Укринформ

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Иран опубликовал серьезное предупреждение о том, что ключевая военная база США в Индийском океане и тысячи американских солдат могут быть уничтожены, если президент Дональд Трамп прикажет нанести удар по Тегерану.

Об этом пишет Daily mail.

Издание Defra Press, руководимое вооруженными силами Ирана, заявило в среду, что Иран «безусловно, имеет достаточно оружия», чтобы атаковать Диего-Гарсия. Это отдаленный остров в Индийском океане, где США недавно усилили военное присутствие.

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Иран угрожает военно-воздушным и военно-морским силам США, заявляя, что 4000 американских солдат, которые, как утверждается, дислоцированы там, будут полностью уничтожены в случае американской атаки на Иран.

Хотя официальные оценки указывают на то, что на базе в Диего-Гарсия, крупнейшем из островов архипелага Чагос, обычно размещаются 400 военнослужащих и 2000 гражданских подрядчиков, в Иране подчеркивают, что там значительно больше военнослужащих США.

В Иране описали, на что будет похожа атака по базе США: это как ракетный удар, так и запуск пресловутых для всех украинцев беспилотников Shahed-136. Однако в Daily mail уверены, что поскольку скорость беспилотников достигает 185 км/ч (что означает, что полет займет около 20 часов), у США будет достаточно времени, чтобы перехватить их.

Баллистические ракеты «Хорремшехр» и другое дальнобойное оружие более опасны. Однако ракетный арсенал Ирана был серьезно истощен после израильских авиаударов в апреле и октябре 2024 года, что означает, что Тегерану может быть тяжело совершить длительную атаку.

Иранские военные корабли также могут попытаться подойти поближе к Диего-Гарсия и нанести удары ракетами и беспилотниками из Индийского океана, но корабли плохо оснащены, чтобы противостоять ответам ВМС США.

Заявления Тегерана прозвучали на фоне того, что 3 апреля США приступили к новой серии авиаударов по проиранским целям. Кроме того, в СМИ распространяется информация, что Трамп всерьез настроен начать войну с Ираном.

В последнее время США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Также сообщалось, что Штаты сконцентрировали треть своих стратегических бомбардировщиков B-2 на острове Диего Гарсия.