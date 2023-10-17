Погибшие дети в Секторе Газы: расследователи установили, что ООН использует непроверенные данные ХАМАС

ООН использует данные о количестве убитых детей в секторе Газа, предоставленных ХАМАСом. Они не проверены.

Об этом идет речь в расследовании BILD.

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Журналисты апеллируют к заявлению представителя ЮНИСЕФ Джеймса Элдера в Женеве. Он сообщил, что убиты и ранены сотни детей.

"Число детей, убитых в секторе Газа, растет с каждым часом. Гибель детей следует остановить", – подчеркнул он.

Эти данные вызывали сомнения, поэтому BILD направил запрос ЮНИСЕФ, чтобы узнать, на чем они основываются.

"Там не ответили конкретно о Газе, но сказали, что при гибели детей в любых конфликтах получают информацию от персонала ООН и других источников на месте, правозащитных организаций, НПО, органов здравоохранения и СМИ", — отмечают расследователи.

Известно, что о "мученической смерти" 724 детей заявило базирующееся на севере сектора "Министерство здравоохранения Палестины" и находится под контролем ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар заявил BILD, что "МОЗ Палестины" напрямую распространяет пропаганду боевиков.

Источник НПО Defense for Children International сообщает о 1030 погибших детях и также использует риторику ХАМАС в своих заявлениях.

"BILD спросил ЮНИСЕФ, проверяет ли она достоверность данных от таких НПО и Минздрава Палестины". Там ответили, что «проверить большое количество жертв нельзя мгновенно, поэтому ЮНИСЕФ говорит, что о гибели детей "сообщается", — говорится в сообщении.

Но представитель ЮНИСЕФ Элдер это слово не применял, а именно утверждал о гибели "сот детей". Предоставить список погибших детей ЮНИСЕФ отказалась.

Эксперт BILD Юлиан Репке акцентирует внимание: безусловно, в Секторе Газа гибнут дети, но их количество и причина смерти остается под вопросом. "Боевики ХАМАС часто используют их как живой щит и распространяют фейковые кадры", – резюмировал он.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль пропала без вести 13-летняя Яхель и из Великобритании. Теперь ее прибитая горем семья сообщила, что девочка была убита.

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