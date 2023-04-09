"Погода военная": Макрон рассказал об истинном отношении Китая к войне в Украине

Президент Франции отметил ряд аспектов, в которых ему удалось достичь общего мнения с лидером Китая.

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Китае действительно понимают, что в российско-украинской войне время переговоров еще не наступило и "погода военная".

Об этом он говорил в интервью газете Les Échos, отвечая на вопрос, чего действительно ожидать от Китая относительно Украины.

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы готовим их”, — отметил французский лидер.

При этом Макрон отметил ряд аспектов, в которых ему удалось добиться общего мнения с лидером Китая.

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"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерном потенциале, и именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство этого не делать. Третье: очень четкое упоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и продолжительному миру", — объяснил президент Франции.

При этом президент Франции выразил сомнение, что вопрос Украины особенно важен для китайской внешней политики, но, по его словам, ему удалось поколебать снисходительное отношение Си Цзиньпина к Кремлю.

"Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Может, нет. Но этот диалог позволяет смягчить комментарии, которые мы слышали об определенном самоуспокоении со стороны Китая в отношении России" — сказал Макрон.

Напомним, во время недавнего государственного визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в сознание" относительно войны в Украине.

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