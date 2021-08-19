Погодный апокалипсис: часть России охватили пожары, а часть — паводки

В Сибири горит, а на Дальнем Востоке — подтопление.

И огонь, и вода в России: лесные пожары бушуют в Сибири, а на Дальнем Востоке — паводок.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 августа.

Также читайте В США огонь почти полностью уничтожил городок в горной местности

В Сибири не утихают лесные пожары. Недавно там были дожди, однако в нескольких районах Якутии ситуация остается сложной. По данным Greenpeace, в Сибири уничтожены не менее шести миллионов гектаров леса. К слову, это приблизительная площадь Швейцарии.

Между тем мощное наводнение накрыло Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края. Там подтоплены полторы сотни сел, подмыты дороги и железнодорожные пути, повреждена сотня мостов. Эвакуированных — сотни. Кроме того, иногда передвигаться можно только на лодках.

Новости мира: в Сибири сгорело не менее 6 миллионов гектаров леса

Как сообщалось, по состоянию на 17 августа в России было зарегистрировано 169 очагов лесных пожаров: огонь охватил более 1,5 млн гектаров. Самая сложная ситуация в российской республике Якутия. Региональное отделение МЧС Якутии, сообщает, что там "156 природных пожаров".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку