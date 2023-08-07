Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2324
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии – фото

Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии. / Фото: Associated Press

Латвийские пограничники сообщили о провокации на границе с Беларусью.

Государственная служба охраны границы Латвии сообщила, что белорусские пограничники в воскресенье, 6 августа, помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.

Об этом сообщает Delfi.

Во время мониторинга границы латвийские пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию после пересечения ограждений.

Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии/Фото: Valsts robežsardze / ©
Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии/Фото: Valsts robežsardze

Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть ограждение, сделав в нем дыру, а затем залатали ее, чтобы не дать мужчинам, незаконно попавшим в Латвию, вернуться в Беларусь.

Все нарушители границы были задержаны и возвращены в страну отправления в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.

Напомним, Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2324
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация