Латвийские пограничники сообщили о провокации на границе с Беларусью.

Государственная служба охраны границы Латвии сообщила, что белорусские пограничники в воскресенье, 6 августа, помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.

Об этом сообщает Delfi.

Во время мониторинга границы латвийские пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию после пересечения ограждений.

Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии/Фото: Valsts robežsardze

Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть ограждение, сделав в нем дыру, а затем залатали ее, чтобы не дать мужчинам, незаконно попавшим в Латвию, вернуться в Беларусь.

Все нарушители границы были задержаны и возвращены в страну отправления в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.

Напомним, Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши.

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