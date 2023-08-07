Пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии – фото

Латвийские пограничники сообщили о провокации на границе с Беларусью.
Государственная служба охраны границы Латвии сообщила, что белорусские пограничники в воскресенье, 6 августа, помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.
Об этом сообщает Delfi.
Во время мониторинга границы латвийские пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию после пересечения ограждений.
Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть ограждение, сделав в нем дыру, а затем залатали ее, чтобы не дать мужчинам, незаконно попавшим в Латвию, вернуться в Беларусь.
Все нарушители границы были задержаны и возвращены в страну отправления в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.
Напомним, Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши.
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