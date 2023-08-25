Пограничники фиксируют, что "вагнеровцы" начали покидать Беларусь

После смерти Евгения Пригожина отток "вагнеровцев" с территории Беларуси может усилиться.

Пограничники фиксируют уменьшение количества боевиков террористической группировки "Вагнер" на территории соседнейБеларуси.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует УП.

Офицер рассказал, что в последнее время пограничная служба фиксирует, что "вагнеровцы" стали покидать территорию Беларуси. Демченко прогнозирует, что после смерти Евгения Пригожина отток "вагнеровцев" с территории Беларуси может усилиться.

"Мы фиксируем, что количество представителей "ПВК Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы нашей стране.

А учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом. Сейчас мы тоже продолжаем отмечать, что из РБ продолжается отток российских наемников", — сказал Демченко.

Напомним, ранее сообщалось, что после сообщений о гибели главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина другие члены банды пытаются покинуть территорию Беларуси, где расположены их лагеря.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.