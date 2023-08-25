Пограничники фиксируют, что "вагнеровцы" начали покидать Беларусь

После смерти Евгения Пригожина отток "вагнеровцев" с территории Беларуси может усилиться.
Пограничники фиксируют уменьшение количества боевиков террористической группировки "Вагнер" на территории соседнейБеларуси.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует УП.
Офицер рассказал, что в последнее время пограничная служба фиксирует, что "вагнеровцы" стали покидать территорию Беларуси. Демченко прогнозирует, что после смерти Евгения Пригожина отток "вагнеровцев" с территории Беларуси может усилиться.
"Мы фиксируем, что количество представителей "ПВК Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы нашей стране.
А учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом. Сейчас мы тоже продолжаем отмечать, что из РБ продолжается отток российских наемников", — сказал Демченко.
Напомним, ранее сообщалось, что после сообщений о гибели главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина другие члены банды пытаются покинуть территорию Беларуси, где расположены их лагеря.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.
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