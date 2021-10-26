Пограничники обнаружили 10-летнего мигранта, прибывшего морем в Черноморск из Турции

На судне нелегалы скрылись в трех грузовиках.
Десятилетнего мальчика-мигранта обнаружили накануне пограничники на пароме, прибывшем в Черноморск из Турции.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 26 октября.
Ребенок был вместе с шестью взрослыми незаконными мигрантами. Все они – граждане Сирии.
На пароме нелегалы скрылись в трех грузовиках. Свое путешествие они планировали окончить в Германии. А по прибытию к месту назначения должны были отдать организаторам незаконной поездки по три тысячи долларов. И по две тысячи они уже заплатили – за перемещение из Сирии в Турцию.