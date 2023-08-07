Пограничники Польши просят о дополнительной военной поддержке на границе с Беларусью: что произошло

Действия со стороны белорусских пограничников против польских патрульных обостряются, сообщили в пограничной службе Польши.

Польские пограничники просят у Министерства обороны предоставить им больше военных на границу из-за обострившихся в понедельник провокации Беларуси 7 августа. С такой просьбой выступил главнокомандующий Пограничной службой Польши.

Об этом сообщил заместитель председателя польского Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, пишет Onet.

Также читайте Оккупанты на юге применили химические боеприпасы, несмотря на запрет Конвенции

По его словам, миграционное давление на белорусской границе продолжает расти. Он отметил, что мигранты прибывают из более чем 40 стран.

"Мы уже зафиксировали столько национальностей на польско-белорусской границе. Всю процедуру нелегального пересечения границы организуют и контролируют белорусские службы", — заверил Вонсик.

Командующий Пограничной службой Томаш Прага сказал, что действия со стороны белорусских пограничников обостряется. Они каждый день забросают камнями, петардами, бутылками, ветвями польских пограничников.

"Эта агрессия огромна. Белорусская служба превратилась из службы, которая должна защищать государственную границу, в преступную организацию, которая организует нелегальную миграцию и получает из этого огромные доходы. Там ничего не происходит без ведома и согласия Минска", – сказал он.

Напомним, 6 августа пограничники Беларуси устроили провокацию на границе Латвии. Они помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польша готовится к нападению "вагнеровцев": готова ли РФ к войне с НАТО? | Черника

Читайте также: