Пограничники в Молдове с оркестром заколядовали украинским коллегам (видео)

В частности, они спели на украинском "Старий рік минає".

Наряд пограничной полиции Молдовы 24 декабря заколядовал своим украинским коллегам на границе обоих государств, исполнив колядки целым оркестром.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

Молдовские пограничники подошли к пунктам пропуска "Староказаче" и "Маяки-Удобное" и выполнили инструментальную версию всемирно известной песни Jingle Bells. Кроме того, они спели на украинском "Старий рік минає".

"В канун Рождества Христова мы радостно колядовали коллегам в Украине, желая здоровья, счастья и мира! С Рождеством и мирными праздниками!" – заявили молдовские охранники границы.

În ajunul Crăciunului, cu drag am colindat collegii din Ucraina de sănătate, fericire și de pace! Mulі ani у sărbători liniștite! ✨️ С Рождеством Христовым вас поздравляю! Опубликовано Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Суббота, 24 декабря 2022 г.

Deschide uâa crestine Că venim din nou la tine, La muly ani, muly ani cu bine! ... #frontiera #sărbători #magie #voie_bună E vremea colindelor! Опубликовано Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Суббота, 24 декабря 2022 г.

Напомним, что 24 декабря верующие западного обряда празднуют сочельник. Заметим, что в последние годы в Украине дата Рождества стала по-настоящему дискуссионным вопросом. Православные верующие разделились на два лагеря: одни – за переход на празднование 25 декабря, другие – за то, чтобы дальше праздновать 7 января. ТСН.ua разобрался, какая же дата празднования Рождества может считаться правильной.

Читайте также:

25 декабря или 7 января: когда украинцы будут праздновать Рождество