Пограничники задержали поляка с "тайной миссией": кому он хотел служить

В Эстонии задержали 49-летнего гражданина Польши, пытавшегося нелегально пересечь границу с Россией. Его подозревают в намерении вступить в русскую армию.

Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Эстонские пограничники заметили мужчину, пересекавшего реку Нарва на надувном матрасе в направлении России. После задержания у него была обнаружена пророссийская символика. Следствие установило, что он прибыл в Эстонию из Сербии с целью присоединиться к армии РФ.

Мужчину взяли под стражу на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье о поддержке акта агрессии, совершаемого иностранным государством. Главный прокурор Вирусской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подчеркнул, что присоединение к армии РФ представляет угрозу безопасности Эстонии и всех стран ЕС, и отметил, что лица, поддерживающие войну России, будут привлечены к ответственности независимо от гражданства.

