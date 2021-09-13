Погубили современная жизнь и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях

Погубили современная жизнь и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях

Мужчина и его отец отправились в джунгли еще в 1973 году, убегая от войны.

Во Вьетнаме умер человек, который прожил вместе с отцом в джунглях 40 лет. Хо Ван Ланг и его отец Хо Ван Тхань пропали без вести в 1973 году, еще до окончания войны во Вьетнаме. Нашли их 40 лет спустя, в 2013 году.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Вьетнамский Тарзан" умер от рака печени в возрасте 52 лет — через восемь лет после того, как вернулся в "цивилизованный мир". Его отец умер в 2017 году, через четыре года после изоляции.

Хо Ван Тхань и его сын Хо Ван Ланг покинули свою родную деревню в 1973 году после того, как бомба убила трех членов их семьи. Это событие очень поразила мужчину и он сошел с ума. Взяв своего двухлетнего сына, он бежал с ним в джунгли, после этого их никто не видел.

В 2013 году, когда их нашли, отец свободно разговаривал на одном из диалектов вьетнамского языка, однако его сын знал всего несколько слов. По словам исследователя Альваро Черезо, который подружился с отшельниками, "современная" жизнь, вероятно, имела для последнего фатальные последствия. Хо Ван Ланг начал есть полуфабрикаты, что сказалось на его пищеварении, и употреблять алкоголь.

"Мне очень грустно видеть, как он идет, но его смерть является также освобождением. Мне не нравилось видеть, как он живет в цивилизации. Я всегда волновался, что он и его тело не выдержат таких кардинальных изменений", — говорит Черезо.

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