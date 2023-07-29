Похищение детей из Украины: посол Британии назвала главную цель преступления Кремля

Украине нужно не только вернуть детей в их семьи, но и оказать им психологическую помощь после промывания мозгов россиянами.

Похищение детей с оккупированной территории Украины и их вывоз в Россию является частью российского вторжения. Главная его цель – извести под корень следующее поколение защитников Украины.

Такое мнение в интервью АрмияInform высказала посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Британская госпожа посол заметила, что ей больно говорить на эту тему, ведь в каждом случае речь идет о детях конкретных людей, которых забирают из семей или силой, или под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление.

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“Поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос изъятия детей не новый. Похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются из России с мыслью, что воевать россиянам против Украины — это правильно”, — подчеркнула Мелинда Симмонс.

По ее словам, перед Украиной стоят два вопроса: первый — необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — это психологическая помощь после промывания мозгов россиянами.

“Совершенно понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это очень ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий. Прекратите похищать детей Украины! Позвольте этим детям вернуться. Позвольте родителям вернуть своих детей. И разрешите Украине расти”, — резюмировала она.

Напомним, недавно российские захватчики вывезли еще 100 детей из временно оккупированного Каланчака Херсонской области в санаторий в Саранске.

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