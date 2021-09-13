"Похищение" единственного выжившего в аварии фуникулера мальчика расследуют в Италии

Мальчика, который выжил в самой страшной за 20 лет аварии канатной дороги в Италии, вывезли в Израиль.

Шестилетний Эйтан Биран, который единственный выжил после падения фуникулера на канатной дороге Стреза-Моттароне, оказался в центре борьбы за опеку между родственниками из Италии и Израиля.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что дедушка Эйтана по материнской линии Шмулик Пелег, обвиняемый в предполагаемом похищении, в субботу, 11 сентября, вывез ребенка в Тель-Авив. До сих пор мальчик проживал в Павии со своей тетей по отцовской линии Айей Биран-Нирко, которая получила опеку через суд.

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Известно, что мужчина забрал мальчика на прогулку в субботу утром, однако не привез его домой до 18:30, как было согласовано. После объявления тревоги итальянская полиция обнаружила, что Эйтан вылетел из Италии на частном самолете с дедушкой, который имел израильский паспорт ребенка.

Тетя Эйтана по материнской линии из Израиля Гали Пелег в прошлом месяце начала процесс усыновления, ее адвокат утверждал, что ребенка "держат в заложниках".

В воскресенье женщина заявила израильскому радио 103FM: "Мы не похищали Эйтана, и мы не будем использовать это слово. Мы вернули Эйтана домой. Нам пришлось это сделать после того, как мы не получили никакой информации о его здоровье или психическом состоянии. Если бы судья не назначил встречи (с ребенком. — Ред.), мы бы его не видели".

В то же время юрист Армандо Симбари, представляющий итальянскую родственницу Эйтана Биран-Нирко, заметил, что "эта новость огорчает всех и вызывает серьезное беспокойство". "Его забрали из семьи, в которой он вырос, и у врачей, которые все еще лечили его травму", — отметил адвокат.

Родители, брат, прадед и прабабушка Эйтана погибли в аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне вместе с еще девятью людьми, которые находились в кабине. Фуникулер упал с высоты примерно полтора километра, это произошло в нескольких метрах от финиша, у последнего пилона.

Следователи все еще работают над установлением причины аварии. Недавно с места аварии изъяли "черный ящик" кабины. На изучение данных, которые могут указать на аномалии в системе канатной дороги, понадобится три месяца.

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Четырнадцать человек из компаний, которые построили, обслуживали и руководили системой канатной дороги, находятся под следствием.

Прокуратура утверждает, что аварийные тормоза, которые должны были предотвратить падение кабины вследствие обрыва свинцового кабеля, были отключены во избежание перебоев в работе.

Это самая страшная авария канатной дороги в Италии за 20 лет. В феврале 1998 года двадцать человек погибли, когда американский военный самолет, летевший слишком низко, перерезал кабель кабины у горнолыжного курорта в Доломитовых Альпах в Кавалезе.

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