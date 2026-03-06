Похищение инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: эксперт объяснил политическую игру Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Задержание семи граждан Украины — инкассаторов «Ощадбанка» — в Венгрии и захват двух служебных автомобилей с ценностями приобретает признаки политического шантажа. Обострение отношений с Киевом является частью предвыборной стратегии премьер-министра Виктора Орбана, направленной на мобилизацию собственного электората.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал востоковед Вячеслав Лихачев.

Политический контекст: шантаж вместо дипломатии

Лихачев отмечает, что Виктор Орбан использует антиукраинскую риторику и провокационные действия, чтобы выставить себя «дальновидным лидером».

Стратегия власти: на фоне энергетического дефицита в ЕС венгерский премьер пытается оправдать сохранение связей с Россией и давить на Европу, используя тему «украинской коррупции».

Цель: мобилизация внутреннего избирателя через создание образа защитника венгерских интересов от враждебной Украины.

Положение дел на 6 марта

Ситуация вокруг инкассаторов остается напряженной:

Задержание: 5 марта были задержаны два инкассаторских автомобиля, которые перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота по соглашению между «Райффайзен Банком» (Австрия) и «Ощадбанком» (Украина).

Версии: пока Украина называет действия Венгрии «государственным терроризмом и рэкетом» (заявление МИД), венгерская сторона выдвигает безосновательные обвинения в «отмывании средств» и даже пытается связать инкассаторов с «украинской военной мафией».

Заложники: по последним данным, автомобили «Ощадбанка» размещены на базе Антитеррористического центра Венгрии, а доступ украинских консулов к задержанным до сих пор не предоставлен. Правительство Венгрии уже заявило о намерении депортировать задержанных работников банка.

Напомним, Национальная полиция Украины начала уголовные производства по статьям о похищении человека и захвате заложников.

В МИД также призвали украинцев воздержаться от визитов в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей.