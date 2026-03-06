Похищение инкассаторов в Венгрии: журналист назвал фамилию задержанного экс-генерала СБУ

Флаг Венгрии

Реклама

Громкий инцидент с задержанием украинских инкассаторов на территории Венгрии получил продолжение. По словам журналиста, среди задержанных граждан якобы находится бывший высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

По информации журналиста, вместе с работниками инкассаторской службы, сопровождавшими большие суммы наличных и золото, венгерские правоохранители якобы задержали экс-генерала СБУ Геннадия К.

Реклама

Глагола утверждает, что он известен как бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом.

«Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и большими суммами денег и золота, есть бывший генерал Службы безопасности Украины. Речь идет о Геннадии К. — генерал-майоре СБУ и бывшем руководителе Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ», — отметил журналист.

Кстати, информация о присутствии высокопоставленного силовика-пенсионера фигурировала в иностранных источниках и раньше. Журналист утверждает, что в сообщениях венгерских органов, где упоминался бывший генерал украинской спецслужбы на пенсии, речь шла именно о Геннадии К.

«Геннадий К. — кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также связан с подразделением Альфа», — подчеркнул Глагола.

Реклама

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Похищение украинцев в Венгрии — последние новости

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти, 5 марта, в Будапеште задержали семерых граждан Украины, выполнявших служебную перевозку средств между Австрией и Украиной.

По его словам, речь идет о сотрудниках государственного Ощадбанка, которые совершали регулярный рейс на двух инкассаторских автомобилях и перевозили деньги и другие ценности между государственными банками.

Сибига подчеркнул, что украинских граждан содержат без объяснения причин, а информации об их состоянии здоровья или возможности связи с родными или украинскими дипломатами пока нет.

Реклама

Министр подверг резкой критике действия венгерских властей, заявив, что они имеют признаки государственного давления, и сообщил, что Украина направила официальную ноту протеста с требованием немедленно освободить задержанных. По его словам, Киев также планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой дать оценку действиям Будапешта.

Также, представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети Х заявил, что граждане Украины задержаны в связи с «перевозкой через Венгрию крупных партий наличных и золотых».

Венгерский чиновник практически выставил представителей украинского банка «мафией». Он утверждает, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом».