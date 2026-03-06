- Дата публикации
Похищение сотрудников Сбербанка в Будапеште: Венгрия до сих пор не допускает консулов к украинцам
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Венгрия до сих пор не предоставила консульский доступ к семи задержанным инкассаторам Сбербанка и не предприняла никаких шагов для их увольнения.
Несмотря на публичные заявления, Венгрия не предприняла никаких реальных шагов по освобождению семи граждан Украины, которые были безосновательно задержаны в Будапеште . Также венгерская сторона до сих пор отказывает украинским консулам в доступе к задержанным инкассаторам.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
«По состоянию на сегодняшний день, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или увольнению граждан Украины венгерская сторона не предприняла», — подчеркнул спикер.
По его информации, украинские дипломаты продолжают настаивать на немедленном увольнении сотрудников государственного банка. Посол Украины и консулы уже более полутора часов находятся непосредственно возле здания, где содержат украинцев, и требуют доступа к ним.
Угон миллионов и обвинение Будапешта
Ранее стало известно, что Венгрия захватила инкассаторов Сбербанка , перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банком Австрия и Сбербанком Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом , рэкетом и взятием заложников.
В свою очередь, Венгрия обвиняет украинцев в отмывании денег . Венгерская налоговая и таможенная служба утверждает, что якобы только в этом году через их территорию в Украину перевезли более 900 миллионов долларов и 146 килограммов золота. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что семерых задержанных граждан Украины, среди которых якобы бывший генерал СБУ, планируют депортировать.
В то же время, Нацполиция Украины уже открыла уголовные производства по факту похищения людей и обратилась в Европол.