Похищенную "Мадонну с младенцем" возвращают в Италию - через 50 лет после кражи

Мадонна с ребенком / © Фото из открытых источников

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Картина XVI века "Мадонна с младенцем", похищенная из музея в Беллуно еще в 1973 году, вернется в Италию. Холст появился в частной коллекции в британском Норфолке и в течение десятилетий считался одной из самых разыскиваемых работ в базах Интерпола и итальянских карабинеров.

Об этом сообщает The Guardian.

В течение многих лет владелица произведения Барбара де Досса отказывалась его передать, ссылаясь на то, что картина принадлежала ее покойному мужу — барону де Доже, купившему ее вскоре после кражи. Само произведение принадлежит кисти итальянского художника Антонио Соларио, известного как Ло Дзингаро. У Беллуно полотно приобрели еще в 1872 году.

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Впервые картина снова появилась на горизонте в 2017 году, когда ее пытались продать через региональный аукцион. Ее узнал специалист, связанный с музеем Беллуно.

Адвокат Кристофер Маринелло, специализирующийся на поиске похищенного искусства, долгое время убеждал де Доссу добровольно передать работу музею. Он вел переговоры pro bono — в том числе и потому, что у него родственные корни в регионе Венето.

Кристофер Маринелло, ведущий специалист по искусству. / © The Guardian

Де Досса ссылалась на британский закон об исковой давности 1980 года, который допускает сохранение собственности за лицом, которое приобрело вещь добросовестно и владело ею более шести лет. Однако юрист настаивал, что этот аргумент бездействует в условиях, когда предмет официально числится похищенным и не может быть легально продан или вывезен.

В результате владелица согласилась передать полотно без условий. Логистические затраты взяла на себя компания Arte Generali, специализирующаяся на страховании художественных объектов.

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Мэр Беллуно Оскар Де Пеллегрин заявил, что возвращение картины означает для города "возвращение части его истории". В музее надеются также найти другие похищенные картины, среди которых "Мадонна с младенцем" художника Плачидо Фабриса.

Юрист Маринелло призывает всех, кто может узнать другие украденные полотна в коллекциях, сообщать его организации Art Recovery International.