Похищенный криптомиллионер смог освободиться из плена благодаря изобретательности: что он придумал

В Испании 34-летний мужчина, торговец криптовалютой, был взят в заложники, преступники требовали выкуп в размере 30 000 евро, но ему удалось уволиться благодаря изобретательности.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что все началось после случайной встречи в Марбелье, где пострадавший согласился прийти по приглашению в квартиру в соседнем курортном городке Эстепона. Там его задержали, связали и угрожали убийством, пока он не откроет доступ к криптогаманцам своих клиентов.

Однако жертва смогла обмануть похитителей, позвонив другу в Лондон и объяснив, что он в плену. Тот немедленно предупредил мать потерпевшего, и она обратилась в полицию. Отметив только, что место преступления находится в Эстепоне, полицейские приступили к поискам.

Злоумышленники не смогли предусмотреть побег жертвы, когда один из них отвлекся на мобильный телефон. Во время происшествия один из похитителей, пытаясь скрыться, прыгнул с балкона и получил травму.

Во время задержания в квартире было найдено более 8 000 евро, два огнестрельного оружия, три ножа, 25 г кокаина и другие доказательства. Три британца были арестованы и находятся под стражей. Полиция подозревает, что они планировали преступление, узнав о благосостоянии жертвы и доступе к большим суммам криптовалюты.

Напомним, в Хмельницкой области следователь требовал криптовалюту за неразглашение интимных фото супругов.

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