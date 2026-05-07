Похитителя ребенка случайно освободили из тюрьмы из-за ошибки в документах

В Британии мужчину, которого посадили за похищение своего сына у его матери, ошибочно освободили из тюрьмы из-за ошибки в документах.

Об этом пишет издание Metro.

57-летний Ифедайо Адейе, который имеет британско-нигерийское гражданство, отбывал наказание в Пентонвилле на севере Лондона. Его обвинили в похищении своего пятилетнего сына Лориса.

Мальчика забрали от матери 27 июля 2024 года, во время его первого ночного визита к отцу, и доставили в Нигерию через Великобританию.

Ифедайо Адейе был арестован после возвращения в Великобританию и приговорен к шести месяцам тюремного заключения за то, что он не вернул Лориса его матери.

21 апреля Адейе был заключен еще на 12 месяцев, но на следующий день его ошибочно освободили. Сотрудники тюрьмы осознали свою ошибку только через два дня, 23 апреля.

Мать Лориса, Клэр Н’Джосс, не видела своего сына с момента похищения.

Судья Гайден предупредил, что Адейе представляет «опасную угрозу для физического и эмоционального благополучия его сына».

Он сказал, что отец был «абсолютно нечестным», и добавил: «Содержание Адейе под стражей — это лучшая, возможно, единственная, надежда на воссоединение этого мальчика с матерью».

Представитель столичной полиции сообщил, что около 13:00 24 апреля тюремная служба сообщила полиции о том, что Адейе ошибочно освободили.

В полиции заявили, что офицеры «проводят срочные расследования, чтобы найти его и вернуть под стражу».

Представитель Министерства юстиции заявил: «Мы понимаем, какой стресс может вызвать ошибочное освобождение жертв и их семей, и сотрудничаем с полицией, чтобы вернуть этого человека».

