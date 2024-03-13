"Поход на Москву": легион "Свобода России" назвал свою конечную цель — Newsweek

Волонтер легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что российские добровольцы намерены в конце концов "уйти на Москву" и освободить РФ от Владимира Путина.

Об этом он заявил в комментарии Newsweek.

По словам добровольца, проукраинские российские повстанческие формирования, прокладывающие себе путь через общую границу между двумя воюющими странами, хотят, чтобы эта операция спровоцировала восстание против президента Владимира Путина.

Конечная цель легиона "Свобода России"

Легион "Свобода России", "Сибирский батальон" и Российский добровольческий корпус (РДК) — действующие под эгидой украинских военных добровольческие военизированные формирования — во вторник начали двустороннее вторжение в Белгородскую и Курскую области России.

Во время ожесточенных боев Алексей Барановский — доброволец легиона "Свобода России" с позывным "Февраль" — рассказал Newsweek, что бойцы повстанцев намерены в конце концов "идти на Москву". По его словам, целью является дальнейшее освобождение России от Путина. Может быть, мы не сможем сделать это сейчас, но это наша главная миссия”.

Последние трансграничные атаки происходят в то время, когда Путин готовится к президентским выборам, которые состоятся в эти выходные, тщательно спланированных соревнований, в которых он, несомненно, победит. Голосование также состоится на территориях Украины, оккупированных московскими войсками в ходе их полномасштабного вторжения с февраля 2022 года. Барановский заявил, что операция повстанцев была намеренно приурочена к этому времени.

"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, чтобы принести этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны", — пояснил он, охарактеризовав предстоящий опрос как "последний толчок Путина к узурпации власти”.

Министерство обороны России сообщило о нападениях "украинских террористических группировок" в трех местах вдоль границы и заявило, что все атаки были отбиты.

Бюллетени и шары

Повторная "коронация" Путина не станет неожиданностью, но это будет еще одним ударом по борющемуся за власть оппозиционному движению в России. Кремль использовал войну в Украине для последующего подавления любого намека на инакомыслие со стороны российской общественности и гражданского общества.

Смерть неофициального лидера оппозиции Алексея Навального в арктической колонии в феврале стала мрачным напоминанием о судьбе, ожидающей россиян, решившихся выступить против правления Путина.

Жанна Немцова — дочь убитого антипутинского политика Бориса Немцова — сказала в интервью Newsweek вскоре после объявления о смерти Навального, что российские продемократические активисты являются "видом, близким к вымиранию".

По словам Барановского, повстанческие формирования хотят активизировать внутреннюю притихшую оппозицию.

Как граждане России, мы решили, что также хотим принять участие в этих выборах — и это наш способ быть услышанными, — сказал он. — Мы голосуем за вооруженное сопротивление путинскому режиму, за восстание, за революцию».

“Мы показываем антиоппозиции пример, показываем, что они не одни, показываем, что есть люди, которые готовы бороться, не просто светя фонариками в небо [отсылка к “фонариковому флешмобу” протестов оппозиционных групп], а с оружием в руках, с пистолетами, гранатами и бронетехникой, которой у нас очень много. И мы призываем всех присоединиться к нам в этой борьбе против Путина”, – добавил Барановский.

Нынешняя операция является самой масштабной для российских боевиков, которые сейчас лояльны Киеву. "Хотя в Белгороде мы проводили некоторые совместные операции, а некоторые были отдельными, сегодня мы впервые сформировали действительно единый фронт", — сказал Барановский, имея в виду координацию действий Легиона с двумя другими формированиями.

Этим мы также показываем фрагментированной российской оппозиции, что можно объединяться. Фактически мы являемся настоящей российской оппозицией. Это новая веха для движения сопротивления, и в ближайшие месяцы мы продолжим ставить более сложные цели для наших миссий, поэтому надеемся, что однажды мы добьемся главной — уничтожения Путина и его режима», — заявил Барановский.

"Армия убийц"

Вторжение на этой неделе – не первые. Атаки продолжались в течение 2023 года, а майская кампания заставила эвакуировать тысячи россиян из приграничного региона и направить туда военное подкрепление. Обе стороны должны хорошо представлять, на что может пойти другая сторона.

“Их методы нас не особенно удивляют, – сказал Барановский. — Мы видели их тупые методы мясного штурма в Бахмуте и Авдеевке. Это их единственная военная стратегия, поэтому, если проявить немного изобретательности и перспективного планирования, можно застать их врасплох. Другая их стратегия — вести огонь без разбора в надежде на точный выстрел. Это касается и гражданских районов: они не жалели гражданских в Украине, а теперь не жалеют и россиян”.

“Итак, если они думают, что наши войска находятся в какой-то деревне в Белгороде, они начнут обстреливать нас из гранатометов и артиллерии, даже после того, как нас там уже давно не будет. Это смертоносная стратегия армии убийц. И это именно то, против чего мы боремся. Наш главный критерий успеха – минимизация потерь с нашей стороны, – сказал Барановский. – Мы не путинское пушечное мясо, мы ценим жизнь каждого бойца, поэтому все операции очень тщательно планируются и выполняются”.

"Вопреки тому, что говорят российские Телеграмм-каналы, пока мы не понесли никакой потери в этом походе", — резюмировал он.

Напомним, военные из добровольческих формирований, состоящие исключительно из граждан России, на танках зашли на территорию РФ, освободили и удерживают города под своим контролем. Тем временем путинская армия убегает. Детальнее — в материале ТСН.ua.

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