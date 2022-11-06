Похоронила мужа и пошла праздновать в клуб: в Костроме заживо сгорела вдова российского оккупанта

Местные утверждают, что в этот клуб ходили мужчины, чтобы "снять девушку на одну ночь".
В ночном клубе "Полигон" в Костроме заживо сгорела вдова российского оккупанта Любовь Бедошвили. Она погибла вместе со своей сестрой и ее мужем.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Российские пропагандисты сообщают, что Любовь Бедошвили весной похоронила своего мужа, ликвидированного в Украине. Она уже смирилась со смертью оккупанта и пошла вместе со своей сестрой и ее мужем праздновать в ночной клуб.
Теперь дочь оккупанта стала круглой сиротой, у нее осталась только бабушка.
Местные рассказывают, что ночной клуб "Полигон" — известное место в Костроме. Мужчины часто туда ходят, чтобы снять девушку на одну ночь. Также это место пользовалось популярностью среди российских военных, поскольку там можно было поразвлечься с девушками и оно расположено близко к местной воинской части.
Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме
В ночь на 4 ноября в ночном клубе "Полигон" в Костроме вспыхнул пожар. Там погибли 13 россиян. Среди погибших есть российский наемник, который с 2015 года воевал против Украины на Донбассе.
Виновным в масштабном пожаре оказался недавно вернувшийся из Украины военный-контрактник Станислав Ионкин. Оккупант достал охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок, из-за чего вспыхнуло помещение с людьми. Полиция задержала мужчину в шести километрах от места пожара. Военный признал вину.
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