Местные утверждают, что в этот клуб ходили мужчины, чтобы "снять девушку на одну ночь".

В ночном клубе "Полигон" в Костроме заживо сгорела вдова российского оккупанта Любовь Бедошвили. Она погибла вместе со своей сестрой и ее мужем.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российские пропагандисты сообщают, что Любовь Бедошвили весной похоронила своего мужа, ликвидированного в Украине. Она уже смирилась со смертью оккупанта и пошла вместе со своей сестрой и ее мужем праздновать в ночной клуб.

Теперь дочь оккупанта стала круглой сиротой, у нее осталась только бабушка.

Местные рассказывают, что ночной клуб "Полигон" — известное место в Костроме. Мужчины часто туда ходят, чтобы снять девушку на одну ночь. Также это место пользовалось популярностью среди российских военных, поскольку там можно было поразвлечься с девушками и оно расположено близко к местной воинской части.

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме

В ночь на 4 ноября в ночном клубе "Полигон" в Костроме вспыхнул пожар. Там погибли 13 россиян. Среди погибших есть российский наемник, который с 2015 года воевал против Украины на Донбассе.

Виновным в масштабном пожаре оказался недавно вернувшийся из Украины военный-контрактник Станислав Ионкин. Оккупант достал охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок, из-за чего вспыхнуло помещение с людьми. Полиция задержала мужчину в шести километрах от места пожара. Военный признал вину.

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