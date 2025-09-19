Похоронили заживо в болоте, потому что родилась девочкой: жуткая история младенца

Ребенок / © pixabay.com

В Индии 20-дневная девочка чудом выжила после того, как ее похоронили заживо. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи борются за ее жизнь.

Об этом пишет BBC.

Девочку нашел пастух в районе Шахджаханпур в самом густонаселенном штате Индии. Он услышал детский плач из-под насыпи земли и заметил маленькую торчащую ручку. На место прибыла полиция, которая быстро выкопала ребенка.

По словам директора больницы, когда девочку привезли, она была вся в грязи. А земля попала ей в рот и нос, что привело к гипоксии. Также у нее были следы укусов насекомых. Врач подчеркнул, что девочку нашли почти сразу после «захоронения», ведь ее раны были еще свежими.

Несмотря на то, что ее состояние сначала улучшилось, вскоре оно ухудшилось из-за инфекции. По словам медиков, прогноз тяжелый. Но команда врачей, включая пластического хирурга, делает все возможное, чтобы спасти ребенка.

Полиция разыскивает подозреваемых. Подобные случаи в Индии не редкость из-за давней традиции превосходства сыновей, которая приводит к жестоким обрядам и убийствам нежелательных девочек.

Напомним, в Индии из секс-рабства спасли 12-летнюю девочку. Ее за три месяца изнасиловали более 200 мужчин. Девочка из Бангладеш сбежала из дома из-за плохих оценок. Она провалила экзамен в школе и побоялась, что ее побьют родители.

У Бхаратпури, в северном индийском штате Раджастхан, родилась девочка с 14 пальцами на руках и 12 пальцами на ногах. Родители уверены, что их дочь является реинкарнацией многорукой индуистской богини Дхологарх Дэви, чей храм расположен недалеко от места рождения девочки.