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Похороны Горбачева и разрушенная переправа через Днепр: главные новости ночи 1 сентября

Дата публикации
Просмотры
9169
Время на прочтение
1 мин
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Похороны Горбачева и разрушенная переправа через Днепр: главные новости ночи 1 сентября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 1 сентября:

  • Церемония прощания с Михаилом Горбачевым состоится в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве. Читать дальше –>
  • Налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена. Читать дальше –>
  • В Афганистане отпраздновали годовщину вывода войск США. Читать дальше –>
  • В преддверии вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о документах для въезда вооруженные силы Сербии начали военные учения на территории Косово. Читать дальше –>
  • Одна из ракет, которую россияне запустили для удара по Харькову, упала в Белгородской области. Читать дальше –>

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Просмотры
9169
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