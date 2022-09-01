Похороны Горбачева и разрушенная переправа через Днепр: главные новости ночи 1 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 1 сентября:
- Церемония прощания с Михаилом Горбачевым состоится в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве. Читать дальше –>
- Налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена. Читать дальше –>
- В Афганистане отпраздновали годовщину вывода войск США. Читать дальше –>
- В преддверии вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о документах для въезда вооруженные силы Сербии начали военные учения на территории Косово. Читать дальше –>
- Одна из ракет, которую россияне запустили для удара по Харькову, упала в Белгородской области. Читать дальше –>
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