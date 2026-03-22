Похороны патриарха посетил представитель Путина: фото

Похороны католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 22 марта, в Тбилиси состоялись похороны католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго. На траурную церемонию в столицу Грузии прибыл представитель президента России Владимира Путина, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

О визите российского чиновника в Грузию сообщили на сайте Кремля.

«На похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II присутствовал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой», — говорится в сообщении.

Реклама

В Кремле уточнили, что российский чиновник передал «глубокие соболезнования» Путина духовенству и народу Грузии.

Как сообщает «Эхо Кавказа», видеокадры с церемонии прощания с грузинским патриархом зафиксировали, как Швыдкой общается с представителями грузинского духовенства во время богослужения в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба).

Представитель Путина Михаил Швыдкой (во втором ряду) рядом с основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили (в центре), его женой Екатериной Хведелидзе (слева) и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе / © Associated Press

Накануне, 21 марта, в Тбилиси прибыла также делегация российского духовенства, которую возглавил патриарший экзарх Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко).

Смерть патриарха Илии — что известно

Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия Второй скончался 17 марта в возрасте 93 лет.

Реклама

Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — почти полвека.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, Украина провела в последний земной путь почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Он отошел в вечность на 98-м году жизни, оставив после себя независимую поместную церковь и миллионы верующих, для которых стал символом железной воли.