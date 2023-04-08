Похороны российского пропагандиста Татарского: что наемники положили ему на гроб (видео)

Сотни сторонников войны в Украине собрались на похоронах пропутинского блогера, погибшего при взрыве.

Несколько сотен человек, включая лидера террористической "группы Вагнера" Евгения Пригожина, собрались в субботу, 8 апреля, в Москве на похороны убитого в Санкт-Петербурге пропагандиста Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, поддерживавшего российское вторжение в Украину.

Как сообщает France24, траурная процессия собралась на престижном Троекуровском кладбище на западе Москвы под усиленной охраной полиции.

Многие из присутствующих имели буквы Z или V на одежде в знак поддержки войны в Украине. Наемники "группы Вагнера" вместо погребального венка положили ему на гроб кувалду.

"Владлен Татарский останется с нами, его голос будет раздаваться", — сказал на церемонии прощания лидер террористической организации ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на кладбище.

Видео с похорон опубликовано в соцсетях.

При Владлене Татарский funeral, переработанной версии чешского барда Тимура Мутцураевского сна "They're Gone" был создан.



Mutsurayev chanted the Chechens' строгли в war против России. Многие из его ролей считаются extremist в России.



First the… pic.twitter.com/matTEyvxpp — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2023

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, принадлежавшего лидеру группировки Вагнера.

В причастности к убийству Москва обвинила украинские власти и "агентов" находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. Аналитики Института изучения войны заявили, что речь идет о сведении счетов в кругах, поддерживающих наступление России.

За причастность к убийству российские силовики задержали 26-летнюю местную жительницу Дарью Трепову, подарившую пропагандисту статуэтку, в которой была взрывчатка.

Читайте также: