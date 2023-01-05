Похоронят с монетами и медалями: как в Ватикане прощаются с Папой Бенедиктом XVI (фото)

В Ватикане в четверг, 5 января, хоронят бывшего Папу Римского Бенедикта XVI. Ожидается, что десятки тысяч людей посетят площадь Святого Петра, чтобы присоединиться к церемонии прощания.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно желанию самого Бенедикта, его похороны будут "простыми", сообщил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Верующие будут молиться, когда гроб Бенедикта будет покидать Базилику Святого Петра. Похоронную мессу возглавит Папа Франциск. Она начнется на площади Святого Петра. Это будет первый случай в наше время, когда Папа возглавит похороны своего предшественника.

Фото: Associated Press

Затем гроб Бенедикта перевезут через базилику в крипту Ватикана для захоронения в первой гробнице Иоанна Павла II.

Как пишет The Guardian, останки, находящиеся в кипарисовом гробу, поместят в цинковый гроб, а затем в еще один, сделанный из дуба. Бенедикта похоронят с монетами и медалями, отчеканенными во время его пребывания в должности папы, палиями, которые он носил (часть одежды — ред.), а также металлическим цилиндром из рогито – текстом, описывающим его папство.

Фото: Associated Press

Напомним, Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), возглавлявший католическую церковь с 2005 года до своей отставки в 2013 году, скончался 31 декабря в возрасте 95 лет.

"С сожалением сообщаю вам, что почетный Папа Бенедикт XVI умер в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительную информацию предоставят в ближайшее время", — заявил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Фото: Associated Press

В феврале 2013 года в возрасте 85 Папа Бенедикт XVI ушел в отставку, тем самым став первым за 600 лет главой католической церкви, добровольно покинувшей пост главы Ватикана. Свой уход папа объяснил тем, что его оставляют силы из-за преклонного возраста. По его словам, он попросил Бога помочь ему принять верное решение.

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