Похотливая сторона Альберта Эйнштейна раскрыта в любовных письмах к жене: что он писал

Сексуальные любовные письма Альберта Эйнштейна продают на аукционе за более чем миллион фунтов стерлингов (около 53 млн грн).

Об этом сообщает Daily Star.

Непристойные записки ученого своей первой жены были выставлены на аукцион, и теперь за них развернется настоящая война ставок.

В непристойных записках, написанных готическим немецким шрифтом, любимой Миле Марич рассказывает о предстоящей встрече на романтическом озере Комо в Италии и о том, как он не может дождаться, когда "укутается с ней в халат".

Считается, что Марич забеременела в дальнейшем пребывании с физиком и родила дочь Лизерл в начале 1902 года.

В одном из писем он писал: "Приезжай ко мне на Комо и привези мой синий халат, в который мы сможем укутаться".

Альберт Эйнштейн и его первая жена Милева Марич / Фото: Getty Images

Письма, в которых он также рассказывает своей любимой о работе, получившей Нобелевскую премию, первоначально хранились в его семье, пока не были проданы на аукционе в 1996 году частному покупателю, который теперь с удовольствием расстался с ними.

Аукционисты говорят, что "чрезвычайно редко" можно найти переписку Эйнштейна до 1905 года, которая так много рассказывает о годах его "становления".

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В одном из них он пишет о своей работе: "Мои размышления об излучении начинают становиться на более твердую почву. Я все больше и больше убеждаюсь, что электродинамика подвижных тел, как она представлена сегодня, не верна, и что должна быть возможность представить ее более простым способом".

Томас Веннинг, специалист по рукописям Christie's, сказал: "Письма дают полное представление о том, каким был Альберт Эйнштейн в годы своего становления. Очень редко можно найти его письма до 1905 года, и то, что это была столь важная корреспонденция, к столь важному получателя – это просто замечательно. Хотя он был еще подростком, когда начал их писать, вы чувствуете, что он уже задавал вопросы по разным отраслям физики.

Эйнштейн скончался в 1955 году, а продажа писем состоится 11 декабря.

Напомним, недавно картины из коллекции Медведчука выставили на аукцион. Общая стартовая стоимость всех картин составляет более 700 тысяч гривен.

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