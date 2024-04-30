Похож на российский "Ланцет": что известно о новом тайном дрон-камикадзе Ирана

Иранские СМИ раскрыли детали разработки нового дрона-камикадзе, похожего на российский Lancet.

Об этом пишет Forbes.

Детали о дрон-камикадзе приводит информационное агентство Tasnim. которое тесно связано с иранским военизированным Корпусом стражей исламской революции, который разработал беспилотник.

"Если предположить, что новые боеприпасы, изготовленные КИР, созданные по мотивам российского "Ланцета", беспилотник должен иметь продолжительность полета от 30 до 60 минут и нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов в пределах 40 километров", — говорилось в отчете.

В то же время, отмечается, что российские и иранские беспилотники нельзя считать идентичными, поскольку иранская разработка имеет схожую базовую конструкцию, диапазон действия и полезную нагрузку.

Речь идет и о том, что Иран вряд ли интересовался приобретением "Ланцетов" у России. На сегодняшний день Тегеран только экспортирует беспилотников в РФ, не импортируя российских.

"Нет никаких признаков того, что Россия предоставила любой из своих беспилотных летательных аппаратов Lancet или даже проекты по локальному строительству Ирана в рамках любой из этих транзакций, хотя это не совсем невозможно", — пишет издание.

Ранее мы рассказывали, что российские "Ланцеты" стали для украинских артиллеристов самой большой опасностью вблизи Угледара.

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