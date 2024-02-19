"Похожа на куклу Барби": что известно о новой любовнице Путина

71-летний президент РФ Владимир Путин, по-видимому, имеет новую любовницу. Речь идет о 39-летней скандальной руководителе так называемой "российской Лиги безопасного Интернета", главном цензоре страны Екатерине Мизулине.

Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Екатерина Мизулина имеет тот вид внешности, который особенно привлекает Владимира Путина.

Российская активистка, а также глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова отметила, что Екатерина Мизулина даже внешне подходит под типаж женщин, всегда нравившихся Владимиру Путину.

"Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило", — сказала Романова.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерине Мизулиной – 39 лет. Она родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. Дочь сенатора Елены Борисовны Мизулиной, известной своей антиукраинской позицией.

Мизулина в 2004 году окончила Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета по направлению "история искусств и индонезийский язык", а в 2010 году — Институт стран Азии и Африки МГУ.

Еще до этого начала работать переводчиком с китайского языка в составе официальных российских делегаций в Китае.

В 2017 году назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного Интернета".

29 января 2024 года Мизулина внесена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушение прав человека и "серьезные и систематические нарушения свободы выражения мнений".

Также Мизулина делает лживые заявления об Украине. Например, однажды она сказала: "Сначала мы очистим Украину от нацистов и бандитов, а затем займемся Google и Википедией".

Напомним, в начале мая 2022 года СМИ писали о том, что любовница Владимира Путина Алина Кабаева родила ему двоих детей. По информации журналистов, первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй — в 2019-м. Первенец-мальчик родился в швейцарской клинике, а вторые роды состоялись в России.

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