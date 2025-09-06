Похудение за деньги: как работает необычный челлендж в Китае

Весы / © Unsplash

Китайская компания вызвала широкое обсуждение в сети, предложив бонус в размере одного миллиона юаней (около $140,000) для поощрения работников к похудению. Один из сотрудников получил 20 000 юаней (примерно $2,800) после того, как за 90 дней сбросил более 18 кг.

Об этом пишет издание SCMP

12 августа техническая компания Arashi Vision Inc., более известная как Insta360, объявила о своем ежегодном «Миллионе юаней за похудение». Цель инициативы — мотивировать сотрудников вести здоровый образ жизни через регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Правила просты: все работники могут регистрироваться, а за каждые 0,5 кг потерянного веса участники получают вознаграждение в размере 500 юаней (примерно $70).

В этом году 23-летняя работница Xie Yaqi потеряла 20 кг за три месяца, получив денежный приз в размере 20 000 юаней ($2,800) и титул «Чемпион по похудению». Xie рассказала, что оставалась дисциплинированной в течение всего вызова, тщательно контролировала питание и занималась физическими упражнениями по 1,5 часа ежедневно.

«Я считаю, что это лучшее время в моей жизни стать лучшей версией себя. Это не только о красоте — это о здоровье», — отметила Xie. Она даже поделилась с коллегами «методом похудения Цин Хао», который ранее помог китайскому актеру Цин Хао сбросить 10 кг за 15 дней. Метод предусматривает: первый день — только соевое молоко, второй день — кукуруза, третий день — фрукты, а дальше — чередование белков и овощей.

С 2022 года компания провела семь раундов этого челленджа, раздав почти 2 миллиона юаней ($280,000) в виде призов. В прошлом году 99 сотрудников приняли участие, совместно сбросив 950 кг и разделив один миллион юаней денежных вознаграждений.

Представитель компании отметил: «Через этот вызов мы стремимся пропагандировать здоровый образ жизни и поощрять наших сотрудников заботиться о собственном благополучии вне работы. Это служит положительной мотивацией, чтобы они с новой энергией относились к жизни и работе».

Интересно, что челлендж имеет и «штрафную клаузу»: участники, которые набирают вес обратно, должны заплатить штраф в 800 юаней за каждые 0,5 кг, которые вернулись. На данный момент никто еще не попал под штраф.

Инициатива компании совпадает с национальным проектом Китая. В июне 2024 года страна запустила «Год контроля веса» — трехлетний план (2024-2026), возглавляемый Национальной комиссией здравоохранения и 16 другими ведомствами, цель которого — пропагандировать научный подход к физической активности и сдерживать рост уровня избыточного веса и ожирения.

Многие пользователи сети положительно отреагировали на инициативу компании. Один из комментаторов спросил: «Какие требования к работе там? Я бы работал и выжил только на воде, если надо!» Другой шутил: «Я бы довел компанию до банкротства. Я бы бегал по 10 км каждый день».

