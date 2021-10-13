Поиск источника коронавируса: в Китае проведут исследование десятков тысяч образцов крови в Ухане

Поиск источника коронавируса: в Китае проведут исследование десятков тысяч образцов крови в Ухане

Китай уже призвали допустить иностранных экспертов до наблюдения за процессом исследования.

В Китае ученые проведут исследование десятков тысяч образцов из банка крови в городе Ухане, где, человек мог впервые заразиться COVID-19.

Об этом информирует CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

Ранее группа исследователей Всемирной организации здравоохранения определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому коронавирусу. Самое раннее заражение датируется 8 декабря 2019 года, но многие ученые считают, что коронавирус распространялся среди людей уже осенью.

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Образцы хранятся в Уханьском центре крови. Скоро для образцов начнут истекать сроки хранения.

Сейчас идет подготовка к исследованию.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе заявила, что образцы абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные. Она также призвала КНР допустить иностранных экспертов до наблюдения за процессом исследования.

В то же время Уильям Шаффнер, профессор медицинского факультета Университета Вандербильта, назвал две возможные сложности с образцами крови. Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люд. Он считает, что образцы нужно доставлены в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли провести независимое исследование.

Как сообщалось, в мартовском отчете Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

В июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что исключение версии об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае пока "преждевременно".

Однако тогда Китай не позволил Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование происхождения коронавируса.

Напомним, что приезду команды экспертов в Ухань предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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