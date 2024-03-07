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Поиск в США дополнительного финансирования для Украины и "атака беспилотников" на Россию: главные новости ночи 7 марта 2024 года

Поиск в США дополнительного финансирования для Украины и "атака беспилотников" на Россию: главные новости ночи 7 марта 2024 года

В США ищут средства для Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • План Б: в Белом доме рассматривают другие возможности для помощи Украине Читать далее –>
  • Чтобы баллотироваться в президенты, нужна большая смелость: Байден предложил фанатам Гейли присоединиться к демократам Читать далее –>
  • Над Тульской областью якобы "уничтожены" два беспилотника, а в нескольких регионах России объявлена ракетная опасность Читать далее –>
  • В РФ — опасность атаки БПЛА: "со стороны Украины" в Воронежскую область якобы приближаются беспилотники Читать далее –>
  • На оккупированной Луганской области после атаки HIMARS сгорел склад боеприпасов Читать далее –>

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