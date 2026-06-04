Поиски продолжались всю ночь: в Польше разбился вертолет, найдено тело пилота

Вертолёт / © flickr.com

Реклама

В Польше разбился легкий вертолет Robinson R44 Raven II, связь с которым была потеряна ночью. Утром 4 июня обломки воздушного судна обнаружили на склонах горы Любогощ в Бескид-Выспово. Пилот погиб.

Об этом сообщило радио RMF24.

В полиции Малопольского воеводства отметили, что на борту находился один человек — 30-летний пилот. Его тело нашли рядом с обломками вертолета.

Реклама

Сообщение о потере связи с вертолетом поступило в Польское агентство аэронавигационных услуг около 02:00. Последний сигнал от воздушного судна зафиксировали в районе Лимановой.

После этого была развернута масштабная поисковая операция. Сначала спасатели обследовали территории вблизи населенных пунктов Касина Велька и Касина Мала в Лимановском уезде, где в последний раз обнаружили сигнал вертолета. К поискам привлекли более сотни человек, в том числе полицейских, пожарных, спасателей GOPR и специализированные поисковые команды.

Во время операции использовали дроны и квадроциклы. Также в готовности находился полицейский вертолет, однако его работе мешали сложные погодные условия и густой туман.

Около восьми утра на склонах горы Любогощ спасатели обнаружили обломки Robinson R44 Raven II и тело пилота. После этого на место вызвали представителей Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий и прокуратуры.

Реклама

По неофициальной информации агентства PAP, вертолет выполнял частный рейс в Венгрию и возвращался в Польшу. Данные системы ADS-B свидетельствуют, что перед исчезновением сигнала воздушное судно находилось на высоте примерно 850-1000 метров над землей.

Сейчас место катастрофы охраняют правоохранители. Обстоятельства аварии будут устанавливать прокуратура и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Причины падения вертолета пока не называют.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше 11-летняя девочка сломала позвоночник в игровой комнате. Прокуратура выдвинула обвинения двум работникам, которые не обеспечили безопасных условий в этом игровом пространстве.

Новости партнеров