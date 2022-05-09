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Пока бывшая возлюбленная за решеткой: белорусский экс-оппозиционер Протасевич женился

Пока бывшая возлюбленная за решеткой: белорусский экс-оппозиционер Протасевич женился

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Пока бывшая возлюбленная за решеткой: белорусский экс-оппозиционер Протасевич женился

Фото із соцмереж

Бывший главный редактор белорусского телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич женился.

Супругой бывшего оппозиционера стала не София Сапега, вместе с которой Протасевича задержали в Минске почти год назад.

Об этом сообщил российский блоггер Рустем Адагамов.

"Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич женился на своей новой избраннице, которую он нашел вместо Софии Сапеги, отправленной Лукашенко в лагерь на шесть лет", — написал блогер и опубликовал фотографию из ЗАГСа.

Стоит отметить, что на фото Протасевич целует девушку, лицо которой заблюрено. Неизвестно также и имя его новой избранницы.

По словам Адагамова, сам Протасевич заявил, что с бывшей девушкой – Софией Сапегой, которую на днях приговорили к 6 годам заключения, его больше ничего не связывает.

Напомним, в прошлом году Протасевича и Сапегу сняли с рейса Ryanair, борт посадили в Минске.  

  • В Минске 23 мая 2021 года посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
  • Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
  • 7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что постепенно возвращается к жизни в Интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в доме за городом со своей девушкой.

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