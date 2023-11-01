"Пока Израиль не будет уничтожен": ХАМАС угрожает повторением атак

В среду, 1 ноября, член политического бюро ХАМАСа Гази Хамад заявил в интервью ливанскому телеканалу, что террористическая группировка будет повторять такие же атаки, как 7 октября, бесчисленное количество раз, "пока Израиль не будет уничтожен".

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Израиль – это страна, которой не место на нашей земле. Мы должны ликвидировать ее, потому что она представляет угрозу безопасности, военную и политическую катастрофу для арабской и исламской нации. Нам не стыдно это говорить", – заявил Хамад.

В интервью один из лидеров ХАМАС утверждает, что Израиль должен быть стерт со всех "палестинских земель", то есть должен быть полностью уничтожен, называя его существование "нелогичным".

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“Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса [название, которое ХАМАС дал своему нападению 7 октября] был лишь первым "уроком". Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее платить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что жертвуем мучениками”, — заявил представитель политического крыла этой исламистской организации.

Представитель ХАМАСа цинично уверял, что боевики на территории Израиля не намеревались нанести вред мирным жителям, но на месте возникли "сложности".

“Мы – жертвы оккупации. Точка. Поэтому никто не должен винить нас в том, что мы делаем. 7 октября, 10 октября, миллионного октября — все, что мы делаем, оправдано", — заключал Хамад.

Напомним, во время продвижения в сектор Газа, из которого боевики ХАМАСа 7 октября совершили свою террористическую атаку, бойцы израильской армии видели тела зверски убитых людей, среди которых — женщины и дети.

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