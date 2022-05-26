Пока Лукашенко инспектировал Минобороны: в Беларуси из части сбежал военный и побежал в сторону Литвы

Пока Лукашенко инспектировал Минобороны: в Беларуси из части сбежал военный и побежал в сторону Литвы

В Беларуси 26 мая самопровозглашенный диктатор посетил с инспекцией Министерство обороны.

В это же время один из белорусских военных сбежал из части и побежал в сторону границы с Литвой.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как отмечается, 26 мая белорусский военнослужащий скрылся из одной из воинских частей. Он побежал в сторону границы с Литвой.

Белорусского военного разыскивают пограничники. Также сообщается, что об инциденте в Беларуси предупредили литовских пограничников.

Подробности бегства военного Минобороны Беларуси не сообщает.

Напомним, самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армия Беларуси должна учиться на уроках войны России против Украины. Он поручил министру обороны Беларуси "наблюдать за войной и делать выводы".

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