"Пока, Mаil.гu": украинская IТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России

Украинская IT-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России. Безвозмездный сервис электронной почты остановился благодаря атакам нашего кибервойска.

Об этом пишет Минцифры.

ИТ-Армия атаковала крупнейший интернет-портал в РФ

"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу – это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", – подчеркнули в Минцифре.

ИТ-Армия атаковала крупнейший интернет-портал в РФ

Ранее хакеры ГУР уничтожили всю IТ-инфраструктуру российской компании, работающей на промышленность РФ.

Читайте также: