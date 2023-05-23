Пока Минобороны РФ заявляет о "разгроме" "диверсантов" на Белгородщине, они спокойно передвигаются по региону

В Министерстве обороны РФ заявили, что изгнали или уничтожили всех "диверсантов" в Белгородской области. Однако в Сети появляются видео с российскими добровольцами, спокойно передвигающимися по региону.

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где за ними продолжалась задача огневого поражения до полной ликвидации", - оборонного ведомства

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Между тем, Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) публикуют видео работы на территории Белгородской области. В 12.10 на странице Легиона появилась информация, что они продолжают "освобождать" российские земли от диктатуры Путина.

"Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытое пойти против режима Москвы за свободное будущее России. Резервов в РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена", — говорится в заявлении.

Легион "Свобода России" и РДК "увольняют" Белгородскую область. ФОТО: сундуки с видео

Легион "Свобода России" и РДК "увольняют" Белгородскую область. ФОТО: сундуки

Напомним, в Минобороны уверены, что продолжающиеся уже второй день события в Белгородской области – не последнее восстание в РФ. Российские повстанцы и партизаны пытаются избавиться от нынешнего режима в России.

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