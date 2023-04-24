Пока мужа не было дома: учительница занималась сексом со школьником у себя дома

Ей светит несколько лет за решеткой.

В Вашингтоне, США, школьная учительница приводила ученика-подростка к себе домой для секса, пока ее муж отсутствовал.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Бывшей учительнице Маккенни Киндред будут предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего после того, как полиция подтвердила, что допросила неназванного 17-летнего ученика, утверждавшего, что у пары был интим.

Маккенни Киндред приводила ученика-подростка к себе домой для секса / Фото: dailystar.co.uk

24-летняя Киндред теперь сталкивается с обвинениями, выдвинутыми против нее другими учениками, рассказавшими о ненадлежащих отношениях в декабре.

Так, ей предъявлены обвинения в сексуальных притязаниях первой степени с несовершеннолетним и в общении с несовершеннолетним с аморальной целью, причем одноклассники неназванного 17-летнего подростка, как говорится, предупредили школьных чиновников.

Силовики подтвердили, что расследование ведется после того, как ученики сообщили школьным властям, что Маккенни и один из их одноклассников обменивались неприемлемыми сообщениями.

Киндред также сообщила, что ее преследуют в социальных сетях со стороны кого-то, кто обвиняет ее в сексуальных отношениях с учеником, что она отрицает.

Мать неназванного школьника с тех пор говорила с офицерами о своем беспокойстве по поводу отношений, говоря, что пара была вместе в доме Киндред и делилась откровенными фотографиями в Instagram.

До сих пор не были найдены никакие доказательства наличия изображений, хотя судебные документы показывают цепочку сообщений между парой, которые намекают на половые акты.

Полицейское расследование показало, что неназванный ученик утверждал, что общался с учительницей с июня прошлого года, в то время как школьный округ Центральной долины опубликовал заявление, подтверждающее отставку учителя.

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В заявлении говорилось: "Мы признаем и понимаем опасения по поводу обвинений, выдвинутых против учителя. Пожалуйста, знайте, что мы очень серьезно относимся к этим вопросам, поскольку безопасность учащихся является нашим высоким приоритетом. Это юридический вопрос с прокуратурой. Упомянутая учительница подала заявление об увольнении".

Киндред должна предстать перед Верховным судом Спокана 3 мая и может быть приговорена к пяти годам заключения по обвинению в сексуальных домогательствах.

Ей грозит еще 364 дня лишения свободы, если она будет признана виновной в общении с несовершеннолетним с аморальной целью.

Напомним, бывшая учительница из католической школы бросила работу ради секса, потому что "так хочет Бог". Она ушла работать в секс-индустрию.

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