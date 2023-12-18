"Пока не будет достигнута цель": Минобороны Израиля сделало важное заявление о войне в Газе

Цель ЦАХАЛа – уничтожение ХАМАСа и возвращение всех "без исключения" заложников.

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против террористов ХАМАСа будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели".

Об этом Галант заявил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем продолжать, пока не достигнем в полной мере своих целей. (...) Мы ведем борьбу с жестоким врагом, скрывающимся за спинами гражданских лиц", — сказал Галант.

По его словам, Израиль защищает ценности своих граждан и действует в соответствии с международным правом.

Он напомнил, что цели операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) — уничтожение ХАМАСа и возвращение всех "без исключения" заложников.

В то же время, по словам Галанта, Израиль работает с международными партнерами над тем, чтобы "облегчить процесс доставки гумдопомощи" в Газу.

Реакция Пентагона

Глава Минобороны США заверил Израиль в "непреклонной поддержке", но отметил, что защита палестинских мирных граждан является "как моральной обязанностью, так и стратегической необходимостью".

Тем временем ЦАХАЛ хочет оттеснить Хезболлу к реке Литани, примерно в 20 км от границы.

Также стало известно, что Израиль и боевики ХАМАСа готовы договариваться о новом перемирии для освобождения заложников, удерживаемых террористами.

Читайте также: