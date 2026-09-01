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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Пока он был на заработках, "священник завел роман с его женой": возмущенный мужчина отомстил отцу

В Польше мужчина обвинил священника в романе с его женой: он нанял детектива и отомстил служителю церкви.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше мужчина отомстил священнику

В Польше мужчина отомстил священнику / © Pixabay

В Польше мужчина обвинил местного священника в романе с его женой. Поляк утверждает, что пока он был на заработках, священнослужитель имел отношения с его женой.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Как отмечается, 37-летний Конрад обвинил священника в романе с его женой. Мужчина нанял детектива, который собрал доказательства против священника. Интересно, что ранее этот же священник поженил пару и крестил их детей. Возмущенный прихожанин сообщил о результатах расследования супружеской измены в курию и Ватикан.

После инцидента священника перевели в другой приход, однако Конрад не остановился. Он ворвался в храм во время службы и начал предупреждать прихожан о том, что «священник имел роман с его женой». После инцидента Конрада оштрафовали на 100 злотых.

Священник категорически отрицает эти обвинения и сообщил о нарушении порядка в полицию.

Курия считает это дело сложным и утверждает, что священник уже принял соответствующие «корректирующие меры».

В селе, где произошел инцидент, считают, что мужчине следует поговорить со священником и не врываться в церковь во время службы.

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