Пока отец убивает украинцев, мать пьет: в Бурятии изъяли детей из семьи мобилизованного

Пока отец семейства поехал убивать украинцев, мать злоупотребляет алкоголем и совсем не следит за детьми.
В российской Бурятии работники органов опеки и попечительства изъяли детей из семьи мобилизованного оккупанта.
Об этом сообщают местные СМИ.
При проверке выяснилось, что горе-мать злоупотребляет спиртными напитками. Она бросает детей на престарелую бабушку. Отца детей мобилизовали и отправили на войну против Украины.
В итоге у пьющей женщины забрали детей. Сейчас малыши находятся в местном реабилитационном центре, на мать составили административный протокол.
Напомним, что в российской Тыве местные власти отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.
Ранее сообщалось, что в российском Якутске во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.
Читайте также:
- В РФ в общежитии унитазы переставили на кухню (фото)
- Компенсировали смерть сына дровами: в РФ семья мобилизованного получила "щедрую" помощь (фото)
- Жаловавшихся Путину российских "мобиков" на Донбассе бросили на штурм: погибли почти все