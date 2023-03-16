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Пока отец убивает украинцев, мать пьет: в Бурятии изъяли детей из семьи мобилизованного

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
935
Время на прочтение
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Пока отец убивает украинцев, мать пьет: в Бурятии изъяли детей из семьи мобилизованного

Фото: https://regnum.ru/pictures/2286989/1.html

Пока отец семейства поехал убивать украинцев, мать злоупотребляет алкоголем и совсем не следит за детьми.

В российской Бурятии работники органов опеки и попечительства изъяли детей из семьи мобилизованного оккупанта.

Об этом сообщают местные СМИ.

При проверке выяснилось, что горе-мать злоупотребляет спиртными напитками. Она бросает детей на престарелую бабушку. Отца детей мобилизовали и отправили на войну против Украины.

В итоге у пьющей женщины забрали детей. Сейчас малыши находятся в местном реабилитационном центре, на мать составили административный протокол.

Напомним, что в российской Тыве местные власти отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.

Ранее сообщалось, что в российском Якутске во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
935
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