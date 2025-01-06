Пока Приднествровье замерзает шестой день подряд, Россия угрожает Молдове (видео)

Пока люди мерзнут, в РФ озабочены призывами в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья и угрожают не оставить такие действия без ответа.

Оккупированный Россией молдавский регион Приднестровье уже шестой день находится без поставки российского газа. Ведь так называемые власти непризнанной "ПМР" отказались от предложения Кишинева о закупке газа для региона за счет Молдовы. Между тем, Россия прибегла к угрозам в адрес Молдовы.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Молдове, опубликованном в Сети.

Приднестровье замерзает уже шестой день. Энергосистема находится на грани коллапса из-за дефицита электроэнергии, который превышает 30%. Начались отключения водоснабжения, в Тирасполе развернуты полевые кухни. Местные жители сняли это на видео. Люди вынуждены приспосабливаться к сложным условиям.

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В то же время, посольство России взялось угрожать Молдове. В ведомстве заявили об озабоченности призывами в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья. В диппредставительстве подчеркнули, что такие действия не останутся без ответа.

Так, россияне утверждают, что молдавские и украинские СМИ якобы пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Москву.

"Пропагандистские атаки направлены на то, чтобы подорвать доверие приднестровцев к России. Более того, некоторые "горячие головы", по молчаливому согласию молдавских чиновников, предлагают решить приднестровский файл силовым путем. Мы неоднократно предупреждали, что такие действия не останутся без ответа", – говорится в заявлении посольства РФ.

Более того, там назвали кризисную ситуацию, которая сложилась в Приднестровье, "искусственной" и обвинили в ее создании коллективный Запад и Украину.

"Пусть никто не сомневается: защита российских граждан и соотечественников является абсолютным приоритетом нашей внешней политики", – добавили в дипведомстве.

Приднестровье замерзает: развернуты полевые кухни

Напомним, 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Из-за отсутствия газа в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций. Молдавские власти заявили, что Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет, однако там отказались от этого.

К слову, руководитель фонда "Повернись живым" Тарас Чмут заявлял, что пора вернуть Молдове законный контроль над Приднестровьем.

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