Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пока Приднествровье замерзает шестой день подряд, Россия угрожает Молдове (видео)

Пока Приднествровье замерзает шестой день подряд, Россия угрожает Молдове (видео)

Россия угрожает Молдове из-за Приднестровья / Фото: ТСН.ua

Пока люди мерзнут, в РФ озабочены призывами в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья и угрожают не оставить такие действия без ответа.

Оккупированный Россией молдавский регион Приднестровье уже шестой день находится без поставки российского газа. Ведь так называемые власти непризнанной "ПМР" отказались от предложения Кишинева о закупке газа для региона за счет Молдовы. Между тем, Россия прибегла к угрозам в адрес Молдовы.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Молдове, опубликованном в Сети.

Приднестровье замерзает уже шестой день. Энергосистема находится на грани коллапса из-за дефицита электроэнергии, который превышает 30%. Начались отключения водоснабжения, в Тирасполе развернуты полевые кухни. Местные жители сняли это на видео. Люди вынуждены приспосабливаться к сложным условиям.

В то же время, посольство России взялось угрожать Молдове. В ведомстве заявили об озабоченности призывами в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья. В диппредставительстве подчеркнули, что такие действия не останутся без ответа.

Так, россияне утверждают, что молдавские и украинские СМИ якобы пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Москву.

"Пропагандистские атаки направлены на то, чтобы подорвать доверие приднестровцев к России. Более того, некоторые "горячие головы", по молчаливому согласию молдавских чиновников, предлагают решить приднестровский файл силовым путем. Мы неоднократно предупреждали, что такие действия не останутся без ответа", – говорится в заявлении посольства РФ.

Более того, там назвали кризисную ситуацию, которая сложилась в Приднестровье, "искусственной" и обвинили в ее создании коллективный Запад и Украину.

"Пусть никто не сомневается: защита российских граждан и соотечественников является абсолютным приоритетом нашей внешней политики", – добавили в дипведомстве.

Приднестровье замерзает: развернуты полевые кухни

Приднестровье замерзает: развернуты полевые кухни

Напомним, 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Из-за отсутствия газа в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций. Молдавские власти заявили, что Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет, однако там отказались от этого.

К слову, руководитель фонда "Повернись живым" Тарас Чмут заявлял, что пора вернуть Молдове законный контроль над Приднестровьем.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация