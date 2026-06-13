Лидер КНР Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Американские аналитики опубликовали детальный обзор геополитической ситуации, раскрывающий масштабы потери Россией своей стратегической независимости из-за войны. Вместо вожделенного восстановления империи российский диктатор Владимир Путин превратил собственное государство в вассала Китая, сдав ему экономику и восточные регионы.

Об этом пишет The Hill.

Экономическая и технологическая зависимость

Россия сегодня тотально зависит от Китая в снабжении электроники, промышленного оборудования, автомобилей и технологий двойного назначения. После введения западных санкций Пекин стал основным спасательным кругом для русской экономики.

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Наиболее очевидным это неравенство стало во время энергетических переговоров по строительству нового газопровода. Китай отказался финализировать соглашение и требовать огромных скидок, открыто пользуясь слабостью Москвы.

Даже в сфере искусственного интеллекта страна-агрессорка вынуждена полностью полагаться на китайские микрочипы. Во время последнего визита российского диктатора в КНР местные чиновники жаловались на то, что китайские автопроизводители просто уничтожают их внутренний рынок.

Ползучая аннексия Дальнего Востока

Растущая зависимость становится особенно заметной на российском Дальнем Востоке, с 2010 года потерявшем почти 300 000 местных жителей. Демографическая и экономическая слабость делает этот огромный регион крайне уязвимым к китайскому влиянию.

В отдельных частях Сибири местные чиновники и жители уже открыто обращаются в Пекин за решением проблем, с которыми не справляется Москва. В Иркутске разочарованные россияне просили Владимира Путина привлечь китайцев к строительству школ.

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"Российская Федерация не в состоянии этого сделать", - заявили жители Иркутска.

В Якутии доля Китая во внешнеэкономическом сотрудничестве выросла с 27% в 2021 году до более чем 45% в 2024 году. В то же время в местных школах начали массово внедрять обязательное изучение китайского языка.

По словам аналитиков, Китаю не нужно официально аннексировать территорию, чтобы доминировать на ней. Экономическая зависимость, финансовые рычаги и региональная интеграция успешно добиваются того, чего когда-то искали с помощью военных завоеваний.

Военная поддержка и международная позиция

Пока Россия теряет территорию, Пекин продолжает поддерживать ее военную машину для истощения Запада в Украине. Недавно европейские спецслужбы получили доказательства подготовки сотен российских солдат прямо на закрытых военных базах в КНР.

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Разоблаченные факты прямой помощи Москве станут ключевой темой обсуждения на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза 15 июня. Европейские лидеры планируют рассмотреть вопрос об уменьшении критической зависимости собственной оборонной промышленности от китайских поставщиков.

В то же время, на международной арене Пекин пытается демонстрировать миролюбие и призывает как можно быстрее возобновить переговоры для завершения конфликта. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сун Лея отметил необходимость проявления максимального воздержания обеими сторонами, ведь «военными средствами невозможно достичь мира».

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