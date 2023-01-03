Пока Путин хочет заморозить украинцев с помощью ракетных атак, жители Якутска сидят без тепла в -50 градусов

В российском городе Якутск более тысячи семей остались без тепла из-за аварии, которая произошла на электроподстанции еще 1 января. Тем временем в ночь на 3 января и днем в городе ожидается до минус 47-49 градусов.

Об этом пишет интернет-издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях, со ссылкой на местное СМИ "Сибирь. Реалии".

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По информации издания, как рассказывают местные жители, в их домах лопнули батареи, замерзли канализационные трубы и септик. Власти отказались возмещать стоимость испорченной техники и имущества.

В настоящее время горожане ищут строительные фены, генераторы, тепловые пушки, но из-за праздников большинство магазинов закрыты. Впрочем, по словам местных, генератор не спасает от холода.

Жительница одного из района пожаловалась, что микрорайон буквально замерз в считанные часы, поскольку на улице было минус 45 градусов .

"Ведь не просто отопление не стало, а полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы! Это почти тысяча частных жилых домов, тысячи семей. Очень тяжелая ситуация. Женщины с месячными детьми плачут. У меня лично двое маленьких детей, 3 и 6 лет " Мы подключили генератор, но дома все равно холодно. Около десятков домов лопнули трубы. А с головой сутки не могли связаться. Я сейчас не могу спокойно читать отчет мэрии о "скором реагировании", мы часами звонили, просили помощи, напрасно было", – говорит в отчаянии россиянка.

В пресс-службе мэрии отчитываются, что при устранении последствий аварии задействованы все городские службы, администрация микрорайона Марха. Ранее утверждали, что устранят поломку до 16:00 2 января, однако к 22:00 по местному времени проблему так и не решили.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксирован температурный рекорд. Впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

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