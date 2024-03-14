Пока Шольц будет канцлером, прямых поставок Taurus Украине не стоит ждать — западный аналитик

Пока немецкий канцлер Олаф Шольц остается канцлером, то прямая поставка Taurus Украине не состоится.

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Возможно будет обмен, то есть Великобритания может получить эти ракеты, а затем свои Storm Shadow давать Украине. К сожалению, Шольц так далеко ушел со своими заявлениями по поводу Taurus, что вряд ли уже изменит свою позицию в другое направление. С Шольцом есть только одно вариант, что какая-то другая страна может поставлять Taurus. У Южной Кореи есть эти ракеты, и теоретически могла бы передать их Украине или по обмену", — предположил он.

Умланд также отметил, что завтра 15 марта состоится важная встреча Макрона, Туска и Шольца в Берлине.

"Потому что Макрон принял проукраинскую линию и начал говорить о возможности войск НАТО на территории Украины. О чем нельзя говорить в Германии — это табу в политике. Будет интересно посмотреть, что выйдет из этой дискуссии", — отметил западный аналитик.

Напомним, в Бундестаге рассказали о настоящих причинах, почему Шольц отказывается передавать Taurus.

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