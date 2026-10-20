Пока Трамп заиграет с Путиным, Кремль начал войну с НАТО в космосе: под угрозой данные для Украины

Спутник в Космосе / © Associated Press

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Последние агрессивные маневры российских военных спутников являются прямым продолжением космической политики Кремля, направленной против аппаратов третьих стран, по меньшей мере, с 2022 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, 19 октября находящийся на низкой околоземной орбите российский спутник «Космос-2612» подошел на критически опасное расстояние — всего 26 метров — к аппарату ICEYE-X36. Этот спутник с радаром синтезированной апертуры высокого разрешения (SAR) эксплуатируется финско-американской компанией и предоставляет украинским военным ценную видовую разведывательную информацию.

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Опасному сближению предшествовала серия маневров, которые РФ приступила еще в конце сентября.

Кроме того, еще в конце мая несколько российских спутников, выведенных на орбиту в апреле, начали преследовать ICEYE-X36. Аналитики ISW предполагают, что это делалось с целью инспектирования, создания препятствий или сбора разведывательных данных.

В Институте изучения войны подчеркивают, что такие действия являются очередным доказательством опасной и безответственной политики России в космосе, а также готовности препятствовать работе спутников США и союзников, поддерживающих Украину.

Напомним, недавно американский разведывательный спутник USA-32, запущенный еще при холодной войне, неожиданно разрушился на низкой околоземной орбите. После этого вокруг него образовалось облако обломков, причины инцидента пока неизвестны.

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